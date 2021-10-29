МОСКВА, 29 окт — ПРАЙМ. Бразильский нефтегазовый гигант Petrobras по итогам девяти месяцев 2021 года получил чистую прибыль в размере 14,31 миллиарда долларов против убытка в 10,7 миллиарда долларов годом ранее, говорится в сообщении компании. Нефть дорожает в рамках коррекции

Выручка за первые девять месяцев года достигла 59,935 миллиарда долларов, что на 50,7% выше год к году. Скорректированный показатель EBITDA вырос в 1,6 раза, до 32,28 миллиарда долларов.

По итогам третьего квартала чистая прибыль Petrobras составила 5,954 миллиарда долларов против убытка в 257 миллионов долларов годом ранее. Выручка за квартал достигла 23,255 миллиарда долларов, что в 1,8 раза выше показателя годичной давности. Скорректированный показатель EBITDA увеличился в 1,9 раза, до 11,623 миллиарда долларов.

Общий долг компании на 30 сентября 2021 года составляет 59,6 миллиарда долларов.

Petrobras — энергетическая компания, работающая по большей части в Бразилии. Основана в 1953 году.