Petrobras за 9 месяцев получила чистую прибыль против убытка ранее
Petrobras за 9 месяцев получила чистую прибыль в $14,3 миллиарда против убытка ранее
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МОСКВА, 29 окт — ПРАЙМ. Бразильский нефтегазовый гигант Petrobras по итогам девяти месяцев 2021 года получил чистую прибыль в размере 14,31 миллиарда долларов против убытка в 10,7 миллиарда долларов годом ранее, говорится в сообщении компании.
Выручка за первые девять месяцев года достигла 59,935 миллиарда долларов, что на 50,7% выше год к году. Скорректированный показатель EBITDA вырос в 1,6 раза, до 32,28 миллиарда долларов.
По итогам третьего квартала чистая прибыль Petrobras составила 5,954 миллиарда долларов против убытка в 257 миллионов долларов годом ранее. Выручка за квартал достигла 23,255 миллиарда долларов, что в 1,8 раза выше показателя годичной давности. Скорректированный показатель EBITDA увеличился в 1,9 раза, до 11,623 миллиарда долларов.
Общий долг компании на 30 сентября 2021 года составляет 59,6 миллиарда долларов.
Petrobras — энергетическая компания, работающая по большей части в Бразилии. Основана в 1953 году.
https://1prime.ru/oil/20211029/835069537.html
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