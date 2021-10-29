МОСКВА, 29 окт — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в последний рабочий день месяца слабо корректируются вверх, но вряд ли смогут скомпенсировать снижение всей недели, которое может достигнуть 2%, свидетельствуют данные торгов. Цены на газ в Европе упали еще на 10 %

По состоянию на 13.39 мск цена январских фьючерсов на нефть марки Brent растёт на 0,37%, до 83,97 доллара за баррель, декабрьские фьючерсы на WTI дорожают на 0,33%, до 83,08 доллара за баррель.

В среду стоимость нефти опустилась более чем на 2% после публикации статистики из США. Согласно данным минэнерго страны, коммерческие запасы нефти за неделю по 22 октября выросли на 4,3 миллиона баррелей, при этом аналитики прогнозировали только 1,9 миллиона. В результате по итогам недели снижение цен на нефть может составить 2%.

Трейдеры в пятницу проявляют осторожность, продолжая при этом оценивать базовые факторы рынка. Так, в четверг состоится очередное заседание ОПЕК+. Ранее вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что альянс на заседании, видимо, сохранит текущие параметры соглашения, в рамках которых альянс увеличивает добычу нефти на 400 тысяч баррелей в сутки ежемесячно.

Участники торгов также оценивают перспективы возвращения на рынок иранской нефти, продолжая следить за новостями о возможном переподписании ядерного соглашения между Ираном и странами Евросоюза.

Позднее в ходе торгов американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes Company опубликует недельную статистику действующих нефтяных буровых установок в США. За предыдущую рабочую неделю их число уменьшилось на две – до 443 агрегатов.