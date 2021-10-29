МОСКВА, 29 окт — ПРАЙМ. Эксперты привели разные сценарии, согласно которым спрос на углеводороды к 2050 году снизится в мире незначительно или сократится более чем вдвое, что предопределит и динамику их добычи в России, а один аналитик отметил, что долгосрочные прогнозы не имеют практического смысла, следует из опроса, предоставленного РИА Новости Институтом развития технологий ТЭК (ИРТТЭК). Цены на нефть днём продолжают слабый рост

Общий объем добычи нефти и газового конденсата в России в прошлом году составил 512,8 миллиона тонн, что почти на 50 миллионов тонн, или на 8,6%, меньше, чем в позапрошлом. Президент РФ Владимир Путин, выступая на Российской энергетической неделе, заявил, что, по прогнозам экспертов, на горизонте 25 лет доля углеводородов в мировом энергетическом балансе может сократиться с нынешних 80-85% до 60-65%, при этом роль нефти и угля снизится, а роль природного газа, как наиболее экологически чистого вида топлива, вырастет.

"Спрос на углеводороды в мире сохранится еще как минимум пару десятилетий, если не больше. В случае с газом, скорее всего, существенно больше, чем два десятилетия, нефти — это минимум 20 лет, и скорее всего, тоже больше", — считает ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, научный сотрудник Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович.

"Уровень мировой и российской добычи нефти в перспективе может зависеть от темпов реализации странами программ сокращения углеродного следа и перехода на электротранспорт", — считает директор Независимого аналитического агентства нефтегазового сектора, доцент кафедры международной коммерции Высшей школы корпоративного управления (ВШКУ) РАНХиГС Тамара Сафонова. Зимнее дизельное топливо в России второй день бьет рекорд на торгах

И, согласно сценариям развития энергетики России и мира, которые разработала эксперт, уровень добычи российской нефти к 2050 году сократится относительно уровня 2020 года почти на 20% по оптимистичному сценарию и примерно по 40% и 60% — по базовому и пессимистичному.

При этом сам вопрос о необходимости поддерживать текущий уровень добычи "не имеет практического смысла", уверен заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов. С одной стороны, отметил эксперт, водородные стратегии приняли 17 стран, ЕС и другие крупные игроки планируют резко сократить спрос или полностью отказаться от углеводородного сырья в ближайшие 30 лет, а с другой — текущая динамика ввода электрогенерирующих мощностей, работающих на ВИЭ, явно недостаточна для реализации таких планов, заключил он.