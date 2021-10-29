Эксперты предположили, снизится ли добыча нефти в России вслед за мировым спросом
МОСКВА, 29 окт — ПРАЙМ. Эксперты привели разные сценарии, согласно которым спрос на углеводороды к 2050 году снизится в мире незначительно или сократится более чем вдвое, что предопределит и динамику их добычи в России, а один аналитик отметил, что долгосрочные прогнозы не имеют практического смысла, следует из опроса, предоставленного РИА Новости Институтом развития технологий ТЭК (ИРТТЭК).
Общий объем добычи нефти и газового конденсата в России в прошлом году составил 512,8 миллиона тонн, что почти на 50 миллионов тонн, или на 8,6%, меньше, чем в позапрошлом. Президент РФ Владимир Путин, выступая на Российской энергетической неделе, заявил, что, по прогнозам экспертов, на горизонте 25 лет доля углеводородов в мировом энергетическом балансе может сократиться с нынешних 80-85% до 60-65%, при этом роль нефти и угля снизится, а роль природного газа, как наиболее экологически чистого вида топлива, вырастет.
"Спрос на углеводороды в мире сохранится еще как минимум пару десятилетий, если не больше. В случае с газом, скорее всего, существенно больше, чем два десятилетия, нефти — это минимум 20 лет, и скорее всего, тоже больше", — считает ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, научный сотрудник Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович.
"Уровень мировой и российской добычи нефти в перспективе может зависеть от темпов реализации странами программ сокращения углеродного следа и перехода на электротранспорт", — считает директор Независимого аналитического агентства нефтегазового сектора, доцент кафедры международной коммерции Высшей школы корпоративного управления (ВШКУ) РАНХиГС Тамара Сафонова.
И, согласно сценариям развития энергетики России и мира, которые разработала эксперт, уровень добычи российской нефти к 2050 году сократится относительно уровня 2020 года почти на 20% по оптимистичному сценарию и примерно по 40% и 60% — по базовому и пессимистичному.
При этом сам вопрос о необходимости поддерживать текущий уровень добычи "не имеет практического смысла", уверен заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов. С одной стороны, отметил эксперт, водородные стратегии приняли 17 стран, ЕС и другие крупные игроки планируют резко сократить спрос или полностью отказаться от углеводородного сырья в ближайшие 30 лет, а с другой — текущая динамика ввода электрогенерирующих мощностей, работающих на ВИЭ, явно недостаточна для реализации таких планов, заключил он.
https://1prime.ru/oil/20211029/835073619.html