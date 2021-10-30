МОСКВА, 30 окт — ПРАЙМ. С начала 2021 года прирост цены нефти составил 65%, столь мощная динамика объясняется рядом причин, среди которых можно обозначить основные драйверы наблюдаемых изменений, рассказала агентству "Прайм" доцент кафедры экономической теории Российского экономического университета им. Плеханова Олег Чередниченко. Чубайс раскрыл причину мирового энергетического кризиса

"Динамика нефтяных цен последнего месяца показала очередной восьмипроцентный прирост, достигая в своем пике отметку в 86,2 USD за баррель по фьючерсному контракту марки Brent", — отметил он.

При этом прирост цены с начала года составил 65%. Столь мощная ценовая динамика объясняется рядом причин, среди которых можно обозначить основные драйверы наблюдаемых изменений.

Даже несмотря на существующий риск разворачивания четвертой волны COVID-19, ключевые мировые экономики во главе с преодолевшим эпидемиологические проблемы Китаем, продолжают путь уверенного восстановления после череды полных или частичных локдаунов, генерируя повышенный спрос на черное золото.

"При этом, даже видя уверенную динамику ценового марафона, ОПЕК+ не предпринимает (и даже — не анонсирует) каких-либо инициатив, нацеленных на увеличение объемов добычи сохраняя согласованный ранее ноябрьский прирост в 400 тыс. баррелей в сутки", — рассуждает эксперт.

Стабилизирует эту динамику генерируемое, прежде всего, со стороны европейских стран, ожидание дефицита энергоносителей в преддверии аномально холодной зимы сезона 2021-2022.

"К тому же, окончательный формат дальнейшего функционирования проекта "Северный поток — 2" до конца неясен, что вносит неопределенность в процесс ценообразования цен на газ, а они, как известно находятся в прямой корреляции с нефтяными котировками", — пояснил Чередниченко.

Исходя из приведенной выше аргументации эксперт с осторожностью прогнозирует, что вероятность достижения отметки в 90 USD за баррель нефти в ноябре текущего года весьма высока.