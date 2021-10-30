МОСКВА, 30 окт — ПРАЙМ. Ирак считает, что наращивание добычи нефти согласно инициативе альянса ОПЕК+ на 400 тысяч баррелей в сутки ежемесячно покроет высокий спрос на энергоносители, который наблюдается в Европе, сообщила иракская государственная компания State Oil Marketing Organization (SOMO). В Кремле заявили о неизбежности отказа от "нефтяной иглы"

"Ирак считает, что общее увеличение нефтедобычи, которое достигнет 2 миллионов баррелей в день к концу года, покроет увеличенный спрос на нефть и приведет к стабилизации нефтяного рынка", — говорится в заявлении SOMO, опубликованном на сайте компании.

Согласно заявлению, Ирак не считает необходимым увеличивать свои производственные мощности больше, чем это запланировано в рамках инициативы ОПЕК+.

Компания также отмечает, что Ирак планирует увеличить добычу газа, инвестируя в газовые месторождения и реализуя проекты по получению попутного нефтяного газа, особенно в южных нефтеносных районах.

Альянс ОПЕК+ из-за падения спроса на нефть, вызванного пандемией коронавируса, с мая прошлого года сократил свою добычу на 9,7 миллиона баррелей в сутки. По мере стабилизации ситуации сделка корректировалась. А с августа 2021 года альянс увеличивает добычу на 400 тысяч баррелей в сутки ежемесячно, рассчитывая к концу сентября 2022 года постепенно выйти из своих обязательств по ее сокращению. На октябрь они составляют 4,56 миллиона баррелей в сутки.

Следующее заседание ОПЕК+ запланировано на 4 ноября.