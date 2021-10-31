МОСКВА, 31 окт — ПРАЙМ. На следующей неделе динамика цен на нефть будет определяться традиционными данными по запасам — от Американского института нефти и от Министерства энергетики США, рассказала агентству "Прайм" управляющий эксперт центра аналитики и экспертизы ПСБ Екатерина Крылова.

"Если статистика покажет рост запасов и снижение спроса на нефтепродукты, это сыграет в минус ценам на нефть", — отметила она.

Также на следующей неделе (4 ноября) состоится заседание ОПЕК+, на котором определят квоты по добыче на следующий месяц. По мнению эксперта, ждать сюрпризов не стоит. Маловероятно, что альянс пойдет на увеличение добычи сверх оговоренного уровня (0,4 млн барр./день). Поэтому, полагает она, котировки нефти отреагируют или небольшим плюсом, или нейтрально.

Опосредованно повлиять на цены на нефть может статистика по деловой активности в разных странах, но это будут финальные цифры за октябрь, вряд ли сильно отличающиеся от предварительных, рассуждает аналитик.

Крылова прогнозирует, что на следующей неделе цены на нефть сорта Brent будут колебаться в рамках 82-85 долл./барр.

"Идти выше пиков 2018 года будет сложно в условиях возрастающего давления продавцов на этих уровнях и отсутствия явных идей для роста. Сильного давления на котировки тоже не ожидаем в условиях дефицита энергоносителей и все еще высоких ожиданий по спросу", — подытожила собеседница агентства.