МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Средняя цена нефти марки Urals, основного товара российского экспорта, в октябре выросла на 12,5% к сентябрю текущего года и в 2 раза к октябрю 2020 года — до 81,49 доллара за баррель, сообщил Минфин России.

"Средняя цена на нефть марки Urals в октябре 2021 года сложилась в размере 81,49 доллара за баррель, что в 2 раза выше, чем в октябре 2020 года (40,53 доллара за баррель)", — говорится в сообщении министерства.

В сентябре 2021 года марка Urals стоила в среднем 72,46 доллара за баррель. Рынок нефти ждет встречи ОПЕК+

Средняя цена Urals в январе-октябре этого года составила 67,51 доллара за баррель против 40,81 доллара за баррель в аналогичном периоде 2020 года.