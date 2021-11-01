2021-11-01T12:11:00+03:00
2021-11-01T12:12:11+03:00
2021-11-01T12:11:00+03:00
2021
https://1prime.ru/oil/20211101/835087794.html
Нефть Urals в октябре подорожала до $81,5 за баррель
Нефть
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Средняя цена нефти марки Urals, основного товара российского экспорта, в октябре выросла на 12,5% к сентябрю текущего года и в 2 раза к октябрю 2020 года — до 81,49 доллара за... ПРАЙМ, 01.11.2021
нефть, энергетика, рынки, товарно-сырьевые рынки, новости, торги, биржи, нефть, нефть urals
https://1prime.ru/images/83333/04/833330433.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83333/04/833330433.jpg
https://1prime.ru/images/83333/04/833330432.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83333/04/833330432.jpg
https://1prime.ru/images/83333/04/833330420.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83333/04/833330420.jpg
https://1prime.ru/experts/20211101/835085805.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Средняя цена нефти марки Urals, основного товара российского экспорта, в октябре выросла на 12,5% к сентябрю текущего года и в 2 раза к октябрю 2020 года — до 81,49 доллара за баррель, сообщил Минфин России.
"Средняя цена на нефть марки Urals в октябре 2021 года сложилась в размере 81,49 доллара за баррель, что в 2 раза выше, чем в октябре 2020 года (40,53 доллара за баррель)", — говорится в сообщении министерства.
В сентябре 2021 года марка Urals стоила в среднем 72,46 доллара за баррель.
Средняя цена Urals в январе-октябре этого года составила 67,51 доллара за баррель против 40,81 доллара за баррель в аналогичном периоде 2020 года.