МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Норвежская нефтегазовая группа Equinor (бывшая Statoil) вместе с партнерами PGNiG Upstream Norway и Longboat Energy Norway успешно пробурили разведочную скважину в Норвежском море, следует из пресс-релиза компании. Нефть Urals в октябре подорожала до $81,5 за баррель

"Equinor вместе с партнерами PGNiG Upstream Norway и Longboat Energy Norway обнаружила нефть в разведочной скважине 6407 / 1-9 — Egyptian Vulture", — говорится в сообщении.

Согласна сообщению, предварительные оценки показывают, что на месторождении обнаружено от 3 до 10 миллионов стандартных кубических метров извлекаемых эквивалентов нефти, что соответствует 19-62 миллионам баррелей.

Скважина была пробурена примерно в 10 километрах к северу от месторождения Tyrihans и в 23 километрах к востоку от месторождения Kristin в Норвежском море.

Нефтегазовая группа Equinor основана в 1972 году, и до мая 2018 года носила название Statoil. Компания работает более чем в 30 странах мира. Крупнейший акционер — Норвегия.