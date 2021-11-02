МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Добыча нефти ПАО "Татнефть" в январе-октябре 2021 года увеличилась на 1,323 миллиона тонн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 22,782 миллиона тонн, сообщает компания.
По группе "Татнефть" добыча увеличилась на 1,306 миллиона тонн и составила 23,031 миллиона тонн.
https://1prime.ru/oil/20211102/835100467.html
Рассылка ПРАЙМ: самые важные новости экономики и финансов за 24 часа
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.