МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Добыча нефти ПАО "Татнефть" в январе-октябре 2021 года увеличилась на 1,323 миллиона тонн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 22,782 миллиона тонн, сообщает компания.

По группе "Татнефть" добыча увеличилась на 1,306 миллиона тонн и составила 23,031 миллиона тонн.