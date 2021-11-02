МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ, Наталья Карнова. Попытки США и других потребителей нефти надавить на производителей, чтобы те увеличили объем добычи ради обуздания цен обречены на провал — терпеть убытки "за красивые глаза" никто не хочет, а реальных рычагов воздействия, кроме призывов, у США нет. Максимум, что могут сделать американцы — распечатать свою "нефтяную кубышку", чтобы вбросить на рынок дополнительный объем, но на это они вряд ли пойдут. Никто, кроме вас: США поручили России спасти Европу от морозов

В преддверии запланированного на четверг заседания ОПЕК+ усилилась активность со стороны потребителей нефти. Они хотят надавить на производителей, чтобы те увеличили добычу на фоне роста цен. По словам президента США Джо Байдена, отказ России и Саудовской Аравии наращивать нефтедобычу был бы неправильным.

"Я думаю, что идея о том, что Россия, Саудовская Аравия и другие основные производители не будут выкачивать больше, чтобы у людей был бензин, например, чтобы добраться до работы и назад, неправильная", — заявил он накануне на пресс-конференции по итогам саммита G20.

За несколько дней до этого агентство Bloomberg писало, что США, Индия, Япония и другие крупные потребители нефти стремятся убедить ОПЕК+ ускорить рост добычи. Администрация Байдена обеспокоена ростом цен на бензин до семилетнего максимума на фоне подорожания барреля Brent свыше 80 долларов за баррель. "Шоковая ситуация": у США осталось нефти на полтора месяца

По мнению издания, это беспокойство во многом вызвано словами президента России Владимира Путина о возможном росте цен на энергоноситель до 100 долларов за баррель. Но уже есть и более радикальные прогнозы: так, Bank of America ожидает цену нефти Brent в 120 долларов за баррель в середине 2022 года.

Упомянутые страны, по данным Bloomberg, оказывают значительное дипломатическое давление на картель — как в публичном поле, так и в закрытом формате. В последние три недели контакты в этом направлении активизировались — особенно после того, как баррель Brent пробил отметку в 85 долларов. С учетом того, что в начале этого года он стоил чуть более 50 долларов и все последующее время стабильно дорожал, прогноз Путина может стать актуальным быстрее, чем кажется.

При этом страны ОПЕК+ предпочитают придерживаться консервативной тактики — на заседании 4 октября они приняли решение продолжить наращивать добычу нефти на 400 тысяч баррелей в сутки и в ноябре. Таким образом, в октябре страны ОПЕК+ сократили добычу нефти на 4,559 млн баррелей в сутки к базовому уровню, а в ноябре — на 4,159 млн баррелей в сутки.

В ожидании очередного решения производителей цены на нефть в начале недели несколько снизились. "Трейдеры задаются вопросом, нужно ли будет увеличивать добычу более чем на запланированные 400 тысяч баррелей в день после того, как данные показали, что запасы бензина в США резко падают, в то время как коммерческие запасы сырой нефти на месторождении Кушинг, Оклахома, близки к критическим уровням", — заявили изданию Wall Street Joornal аналитики ANZ.

Они напомнили и о новой вспышке заболеваемости COVID-19 в Китае: если ситуация будет развиваться по худшему сценарию, возможно замедление глобального восстановления спроса на нефть.

ЗА КРАСИВЫЕ ГЛАЗА

По оценке эксперта Финансового университета при правительстве РФ Игоря Юшкова, логика США вполне очевидна: если экс-президент Дональд Трамп лоббировал интересы производителей сланцевой нефти, которым выгодна дорогая нефть, то демократ Байден декларирует заботу о благе потребителей — а им нужен дешевый бензин, которого не может быть при нынешних нефтяных ценах.

"Поэтому он призывает ОПЕК+ активизироваться с добычей, но по факту никак, кроме призывов, повлиять на ситуацию не может", — констатирует он.

Позиция Путина тоже понятна: из-за "зеленой" повестки производителям становится невыгодно вкладываться в новые проекты, да и банки уже кредитуют их по повышенной ставке, за счет этого стимулируя возобновляемую энергетику. "Наш президент говорит о том, что этот дисбаланс приводит к ненормальному энергопереходу — спрос все еще высокий, а добыча уже падает, компании запуганы, и это подталкивает цены вверх", — указал Юшков. ОПЕК не успевает увеличивать добычу нефти

"Фактически потребители предлагают нефтедобывающим странам наступить на горло собственной песне — увеличить предложение, чтобы снизить цены, но что они предложат взамен? Жест доброй воли — не то, на что готовы такие игроки, как Саудовская Аравия, чей бюджет сверстан из цены нефти 80 долларов за баррель и выше. США не могут даже повлиять на собственных сланцевых производителей, так как это независимые от государства компании", — рассуждает директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.

По его мнению, Белый дом может повлиять на мировые цены единственным путем — распечатать государственные нефтяные резервы. При попадании на рынок определенных объемов нефть начнет дешеветь. Но вряд ли США готовы лишиться стратегических резервов — скорее они предпочтут продолжить словесные интервенции, ориентированные больше на внутреннего потребителя, нежели на игроков рынка.

В этой ситуации, скорее всего, никаких решений по изменению параметров сделки ОПЕК+ принято не будет — добыча продолжит расти по принятому консервативному сценарию вплоть до мая 2022 года, когда закончится срок действия основных ограничений. При этом сам формат сделки сохранится и в будущем, и ее участники при необходимости смогут согласовывать объем добычи, уверен он.

НЕФТЬ ПО 100 И ВЫШЕ

На цену нефти при этом в большей степени будут влиять рыночные факторы, такие, как изменение спроса на фоне пандемии или появление дополнительных объемов. Например, в случае снятия санкций с Ирана на рынок дополнительно может прийти порядка 2 млн баррелей в сутки. Это значительный объем, который, бесспорно, снизит мировые цены с текущих уровней. Цены на нефть колеблются без единой динамики

С другой стороны, и анонсированные Путиным 100 долларов за баррель — весьма вероятный сценарий, причем он может реализоваться уже в этом году, полагает Пикин. Факторов, способных переломить тренд к росту, на данный момент не прослеживается, производители вряд ли пойдут на уступки, а спрос продолжит расти.

При этом не стоит забывать, что с учетом инфляции 80 и даже 100 долларов за баррель — это уже не та сумма, что раньше. С 2014 года доллар обесценился как минимум на 15%, поэтому нынешние цены можно сопоставить с 60+ долларами за баррель семь лет назад. 100 долларов — скорее психологическая отметка. Даже если она будет достигнута, это вовсе не значит, что на рынке надувается "пузырь" нефтяных цен, как это было в 2008 году, а, значит, и "схлопывания" этого пузыря ждать не приходится — все развивается в соответствии с рыночной парадигмой, подытожил эксперт.