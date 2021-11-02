МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Мировой спрос на нефть уже превысил 100 миллионов баррелей в сутки и вскоре вернется на уровень до пандемии COVID-19, заявил финансовый директор британской энергетической компании BP Мюррей Окинклосс.

"Спрос растет, снова выше 100 миллионов (баррелей — ред.) в сутки… Мы считаем, мы вернемся на уровень до пандемии COVID-19 (по спросу — ред.) в следующем году", — сказал он в ходе телефонной конференции компании.

Окинклосс добавил, что альянс ОПЕК+ хорошо справляется с удержанием баланса на мировом нефтяном рынке.

Согласно октябрьскому докладу Международного энергетического агентства (МЭА), мировой спрос на нефть в 2021 году вырастет на 5,5 миллиона баррелей в сутки и составит 96,31 миллиона баррелей в сутки. Агентство также ожидает, что в 2022 году спрос вернется на уровень до пандемии COVID-19.

BP — британская компания, входящая в шестерку крупнейших нефтегазовых корпораций мира. Основана в 1909 году.