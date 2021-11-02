МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. В долгосрочной перспективе на несколько лет нефть сорта Brent может подорожать до 120-130 долларов за баррель. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на комментарий Артема Звездина, финансового аналитика, трейдера, в ответ на прогноз Bank of America о росте цен на нефть этого бренда.

Напомним, что ранее Bloomberg со ссылкой на Bank of America Corp. (BofA) сообщил, что конгломерат повысил прогноз по стоимости нефти Brent до 120 долларов за баррель в июне 2022 года. Отмечается, что рост спроса на бензин, дизельное и авиатопливо в сочетании с ограничениями перерабатывающих мощностей может дополнительно ускорить повышение цены нефти в следующем году. Блумберг: Европу ждет внутренняя борьба за газ

По данным лондонской биржи ICE на 12:00 мск, декабрьский фьючерс Brent торгуется по 85,13 долларов за баррель. На Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) нефть этого сорта торгуется по 85,12 долларов.

По словам Звездина, "локально стоимость нефти сейчас перегрета" и "вот-вот может пойти в коррекцию в связи с неоправданно высокой ценой".

Он добавил, что в долгосрочной перспективе черное золото будет только дорожать, и на это накладывается ряд факторов, первый и главный из которых — энергетический кризис.

"Хотя синоптики прогнозируют относительно спокойную зиму, в целом энергетический кризис может усилиться зимой, чем подогреет спрос к сырью. Следует напомнить, что ранее, зимой 2021 года, "зеленая" энергетика показала свою неэффективность, из-за чего инвесторы и бизнес перестали верить в возобновляемые источники [энергии]" — отметил Звездин.

Трейдер добавил, что на стоимость нефти влияет и тотальное банкротство сланцевых добытчиков, которое произошло в пандемию. Отрасль еще не оправилась после такого сильного падения, и, очевидно, требуется больше времени для "компенсации этого краха", подытожил он.