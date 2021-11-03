МОСКВА, 3 ноя — Dow Jones/ПРАЙМ. Фьючерсы на нефть WTI во вторник закрылись небольшим понижением, а цена Brent почти не изменилась. Трейдеры ожидают заседания альянса ОПЕК+, которое состоится в четверг. Многие призывают картель и его союзников нарастить добычу нефти сильнее, чем предусмотрено текущим планом. Цены на нефть WTI закрылись без изменений после достижения максимума

Котировки нефти могут получить поддержку на фоне разговоров о том, что некоторые страны ОПЕК+, не обладающие достаточными мощностями для более существенного повышения добычи, могут "не поддержать призывы ускорить рост производства нефти", отмечают аналитики Zaner.

Участники ОПЕК+, судя по всему, не могут довести наращивание добычи до запланированных объемов. Согласно опубликованному в понедельник отчету Reuters, в октябре страны картеля добывали 27,5 млн баррелей в день. Это лишь на 190 000 баррелей в день превышает показатели предыдущего месяца. При этом в рамках достигнутого ранее соглашения страны ОПЕК должны были нарастить производство нефти на 254 000 баррелей в день.

Тем не менее "Саудовская Аравия и Ирак обладают мощностями для дальнейшего увеличения добычи", говорят в Zaner.

Декабрьские фьючерсы на нефть WTI на NYMEX закрылись с понижением на 14 центов, или 0,2%, по 83,91 доллара за баррель. На прошлой неделе котировки этого сорта нефти поднимались до 7-летнего максимума. Январские фьючерсы на Brent на ICE Futures Europe прибавили в цене один цент, закрывшись по 84,72 доллара за баррель.

“Несмотря на все более активное давление со стороны ведущих стран-потребителей нефти, США, Индии, а теперь еще и Японии, требующих нарастить производство нефти сверх оговоренного лимита, ОПЕК+ пока не демонстрирует признаков готовности пойти на это”, – поясняет Карстен Фритш, аналитик Commerzbank.

Заседание ОПЕК+ запланировано на четверг. Ранее альянс согласился ежемесячно увеличивать добычу, сокращенную из-за пандемии, на 400 000 баррелей в день.

Между тем технические аналитики утверждают, что перспективы цен на нефть остаются позитивными.

"На нефтяном рынке сохраняется восходящий тренд. Следующим ключевым уровнем поддержки (для цен на нефть WTI) является 50-недельная скользящая средняя (64,12 доллара), затем недавний минимум (62,05 доллара) и 200-недельная скользящая средняя (56,65 доллара), — сообщает Самир Самана, старший рыночный аналитик Wells Fargo Investment Institute. — Сопротивление, вероятно, будет находиться на психологически важных круглых уровнях (90 долларов, 100 долларов), после чего последует максимум 2014 года (107,95 доллара)".

Инвесторы также следят за отчетами Американского института нефти (API) и Управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США по запасам, которые выйдут во вторник и среду соответственно.

Опрошенные S&P Global Platts аналитики в среднем предполагают, что коммерческие запасы нефти в США на неделе 23-29 октября выросли на 300 000 баррелей. По их оценкам, запасы бензина снизились на 900 000 баррелей, а запасы дистиллятов – на 1,5 млн баррелей.

Декабрьские фьючерсы на бензин на NYMEX выросли в цене на 1,7% до 2,45 доллара за галлон, а декабрьские контракты на печное топливо – на 0,2% до 2,508 доллара за галлон.

Фьючерсы на природный газ во вторник закрылись ростом, восстановившись после падения более чем на 4% по итогам торгов понедельника. Декабрьские фьючерсы на природный газ подорожали на 6,9% до 5,542 доллара за млн БТЕ.

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