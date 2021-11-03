МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть днём падают уже на 2% — после публикации данных Американского института нефти (API) об увеличении ее запасов в стране инвесторы ждут официального подтверждения этого министерством энергетики, свидетельствуют данные торгов. Байден обвинил Россию в росте мировых цен на нефть

По состоянию на 13.42 мск цена январских фьючерсов на нефть марки Brent опускается на 1,94%, до 83,08 доллара за баррель, декабрьские фьючерсы на WTI дешевеют на 2,18%, до 82,08 доллара за баррель.

В ночь на среду API сообщил, что коммерческие запасы нефти в США за неделю по 29 октября выросли на 3,6 миллиона баррелей, хотя аналитики ожидали роста лишь на 1,6 миллиона. Данные минэнерго США будут обнародованы позднее в среду. Теперь эксперты прогнозируют официальное увеличение запасов нефти на 2,2 миллиона баррелей.

Кроме того, инвесторы ожидают заседания ОПЕК+, которое запланировано на 4 ноября. Рынки оценивают, станет ли альянс менять условия соглашения после того, как президент США Джозеф Байден обвинил его участников в ключевой роли в значительном повышении цен на нефть в последнее время.