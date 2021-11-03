МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Основным мотивом США в захвате иранского танкера стало увеличение экспорта иранской нефти, говорится в статье, опубликованном в среду иранским агентством Tasnim. Нефть дешевеет уже на 2%

Ранее в среду СМИ исламской республики сообщили о предотвращении захвата иранского танкера силами США в Оманском заливе. Отмечалось, что США использовали корабли и вертолеты, чтобы захватить танкер и отправить его в другом направлении, однако ВМС Ирана предотвратили эту акцию США.

"История выглядит как неудавшееся пиратство, но ее суть восходит к тому, что экспорт иранской нефти в недавнем времени увеличился, несмотря на американские санкции… Это показывает, что американская сверхдержава недовольна ростом экспорта нефти Ирана, а также своим провалом в отчаянной политике остановить Иран", — говорится в статье.

Автор материала также отметил, что показатели экспорта иранской нефти стали увеличиваться с приходом правительства президента Ирана Ибрахима Раиси, который был избран в июне. Байден обвинил Россию в росте мировых цен на нефть

Накануне в этой связи министр нефти Ирана Джавад Оуджи заявил, что "вопрос с экспортом нефти" действительно улучшился, а в ближайшие две недели Иран намерен возобновить экспорт свих нефтепродуктов, вопреки экономическим санкциям США, которые действуют уже более 40 лет.

Аналогичное нападение на танкер было совершено в понедельник пиратами в Аденском заливе. Однако сопровождавшие судно ВМС Ирана отразили это нападение. По данным агентства, пираты планировали напасть на танкер и угнать его. Злоумышленники перемещались на четырех лодках, в каждой находилось по шесть человек. Пираты бежали после предупредительных выстрелов.