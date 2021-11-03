МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду вечером ускорили снижение на данных минэнерго США о росте коммерческих запасов сырья в стране, который оказался больше ожиданий, свидетельствуют данные торгов. Запасы нефти в США за неделю выросли выше прогноза

По состоянию на 17.42 мск цена январских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 2,71% — до 82,42 доллара за баррель, декабрьские фьючерсы на WTI дешевели на 3,15% — до 81,27 доллара за баррель. До выхода статистики котировки снижались на 2,1% и 2,5% соответственно.

Ранее минэнерго США сообщило, что коммерческие запасы нефти в стране за неделю по 29 октября выросли на 3,3 миллиона баррелей, хотя прогноз предполагал увеличение только на 2,2 миллиона. Добыча в стране за неделю выросла на 200 тысяч баррелей в сутки — до 11,5 миллиона баррелей в сутки.

Запасы дистиллятов в стране за неделю также неожиданно выросли — на 2,2 миллиона баррелей. Запасы бензина при этом упали сильнее ожиданий — на 1,5 миллиона баррелей вместо ожидавшихся 1,3 миллиона.

Рынки также ожидают заседания ОПЕК+, которое запланировано на четверг. Участники торгов гадают, будет ли альянс менять условия соглашения после того, как президент США Джозеф Байден обвинил его участников в текущем росте цен на рынке.