МОСКВА, 4 ноя — ПРАЙМ. Альянс ОПЕК+ в четверг проведет очередную серию заседаний, в ходе которых оценит ситуацию на рынке нефти и параметры своего соглашения об ограничении добычи нефти на декабрь. Fitch прокомментировало обвинения Байдена в адрес ОПЕК+

Первыми, в 16.00 мск, в формате видеоконференции соберутся члены министерского мониторингового комитета ОПЕК+, которые должны выработать рекомендацию для всего альянса по дальнейшей судьбе соглашения. Затем в 17.00 мск обсуждения продолжатся на заседании всех глав делегаций альянса.

ОПЕК+ сейчас ежемесячно наращивает свою добычу на 400 тысяч баррелей в сутки, которую в мае прошлого года сократил на 9,7 миллиона баррелей в сутки из-за падения спроса на нефть, вызванного пандемией коронавируса. Альянс рассчитывает к концу сентября 2022 года постепенно выйти из своих обязательств по ограничению производства. На ноябрь же они составляют 4,16 миллиона баррелей в сутки.

ПОЖАЛУЙСТА, ОСТОРОЖНО

Между тем цены на нефть находятся на многолетних максимумах. Так, марка Brent с октября устойчиво держится в коридоре 82-84 долларов за баррель и достигала в конце месяца 86 долларов, максимума с 2018 года. На этом фоне все громче звучат призывы импортеров к ОПЕК+ стабилизировать рынок и увеличить поставки.

Так, во вторник президент США Джо Байден обвинил Россию и ОПЕК в том, что цены на нефть и бензин повышаются именно из-за их отказа добывать больше нефти. Но, несмотря на имеющийся дефицит на рынке и рост котировок, члены ОПЕК+, в том числе Саудовская Аравия, пока предпочитают высказываться в пользу сохранения текущих параметров сделки, воздерживаясь от более интенсивного наращивания добычи.

В частности, министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман в конце октября подчеркивал необходимость сохранять осторожный подход в вопросе темпов наращивания добычи, поскольку кризис на рынке может быть пройден не до конца. Он также указывал на риск значительного накопления нефтяных запасов в 2022 году и отмечал, что повышение производства нефти сейчас вряд ли способно решить проблему с ростом цен на бензин в США или газ в мире.

В свою очередь, вице-премьер РФ Александр Новак тогда же говорил, что, по ожиданиям России, ОПЕК+ на встрече 4 ноября сохранит текущие параметры сделки, отмечая сохраняющуюся неопределенность на рынке, сообщало агентство Рейтер.

"Балансируя между рисками со стороны COVID-19 и давлением со стороны импортеров, ОПЕК+, скорее всего, предпочтут сохранить статус-кво и придерживаться изначального плана", — пишет эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Игорь Галактионов в своем обзоре.

"К тому же, есть основания полагать, что даже текущий график добычи весьма амбициозен, и не все члены альянса способны увеличивать добычу в таком темпе. В частности, с проблемами в октябре уже столкнулись Нигерия, Ангола, Габон, Экваториальная Гвинея и Республика Конго", — заключает он.