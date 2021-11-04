МОСКВА, 4 ноя — ПРАЙМ. Комитет ОПЕК+ рекомендовал альянсу не ускорять наращивание добычи нефти, увеличить ее в декабре на 400 тысяч баррелей в сутки, сообщил РИА Новости источник в одной из делегаций. СМИ: США просят ОПЕК+ резко нарастить добычу нефти

"Комитет рекомендовал продолжить наращивать добычу в рамках текущих параметров сделки", — сказал собеседник агентства.

Теперь рекомендацию обсудят на заседании всех глав делегаций альянса, а по его итогам состоится пресс-конференция, назначенная на 17.30 мск.

ОПЕК+ сейчас ежемесячно наращивает на 400 тысяч баррелей в сутки свою добычу, которую в мае прошлого года сократил на 9,7 миллиона баррелей в сутки из-за падения спроса на нефть, вызванного пандемией коронавируса. Альянс рассчитывает к концу сентября 2022 года постепенно выйти из своих обязательств по ограничению производства. На ноябрь же они составляют 4,16 миллиона баррелей в сутки.