МОСКВА, 4 ноя — ПРАЙМ. ОПЕК+ ожидает роста коммерческих нефтяных запасов в мире в декабре, который продолжится в первом квартале, заявил министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман. Новак объяснил решение ОПЕК+ сезонным снижением спроса и пандемией

"В декабре мы начнем создавать запасы (нефти — ред.)…. В первом квартале… запасы будут наращиваться в том числе из-за того, что будет увеличиваться добыча", — сказал министр в ходе пресс-конференции по итогам заседания ОПЕК+.

В свою очередь, министр нефти Нигерии Тимипре Силва считает, что мировой нефтяной рынок не испытывает нехватку предложения, необходимости для ОПЕК+ срочно реагировать и менять свои планы нет.

"Мы не смотрим на цены, мы смотрим на спрос и предложение, а в данный момент предложения на рынке достаточно", — сказал министр в ходе пресс-конференции по итогам заседания ОПЕК+.

По его словам, сейчас "время просто наблюдать за рынком", а принятое альянсом решение — лучшее из возможных на текущий момент.

ОПЕК+ по итогам прошедшего в четверг заседания решил не ускорять наращивание добычи нефти и не отходить от прежних договоренностей, ослабив ограничения в декабре на 400 тысяч баррелей в сутки.

На фоне достаточно высоких цен на нефть, закрепившихся выше 80 долларов за баррель, перед заседанием звучали призывы крупнейших импортеров нефти к ОПЕК+ стабилизировать рынок и увеличить поставки. В частности президент США Джо Байден за последние недели не раз обвинял ОПЕК+ в росте цен на бензин в Соединенных Штатах, где инфляция на максимуме за 13 лет.