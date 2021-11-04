МОСКВА, 4 ноя — ПРАЙМ. Цена на нефть на уровне 80 долларов за баррель объективно отражает сложившуюся ситуацию на рынке, считает вице-премьер РФ Александр Новак. ОПЕК+ решил увеличить добычу нефти в декабре

"На мой взгляд, сегодняшняя цена в районе 80 долларов — она объективно отражает текущую ситуацию на рынке. Дальше посмотрим, что будет в декабре-январе", — сказал Новак в эфире телеканала "Россия 24".

Трудно сейчас сказать, достигнут ли цены на нефть 100 долларов за баррель, покажет ситуация в ближайшие месяцы, добавил он.

"Здесь очень много факторов, играющих как на повышение цены, так и много неопределенностей, которые могут снизить цену, поэтому сейчас трудно сказать, все будет зависеть от той ситуации, которая будет развиваться в течение ноября-декабря и первого квартала", — ответил Новак в эфире телеканала "Россия 24" на вопрос о том, достигнет ли цена нефти 100 долларов за баррель.

Сейчас цены на нефть находятся на многолетних максимумах. Марка Brent с октября устойчиво держится в коридоре 82-84 долларов за баррель и достигала в конце месяца 86 долларов, максимума с 2018 года. Саудовский министр рассказал об ожиданиях ОПЕК+ по нефтяным запасам

СПРОС НА НЕФТЬ

ОПЕК+ ожидает рост мирового спроса на нефть в 2021 году на уровне примерно 5-6 миллионов баррелей в сутки, также рассказал он.

"Сегодня мы видим восстановление ситуации на рынке, в этом году мы ожидаем примерно рост спроса на 5-6 миллионов баррелей в сутки", — сказал Новак телеканалу "Россия 24".

Такую же оценку он озвучивал еще в декабре 2020 года, вместе с тем в последние месяцы Новак говорил об ожиданиях роста спроса в примерно 6 миллионов баррелей в сутки.

ОПЕК+ по итогам прошедшего в четверг заседания решил не ускорять наращивание добычи нефти и не отходить от прежних договоренностей, ослабив ограничения в декабре на 400 тысяч баррелей в сутки.

На фоне достаточно высоких цен на нефть, закрепившихся выше 80 долларов за баррель, перед заседанием звучали призывы крупнейших импортеров нефти к ОПЕК+ стабилизировать рынок и увеличить поставки. В частности президент США Джо Байден за последние недели не раз обвинял ОПЕК+ в росте цен на бензин в Соединенных Штатах, где инфляция на максимуме за 13 лет.