МОСКВА, 4 ноя — ПРАЙМ. Исполнение сделки ОПЕК+ об ограничении добычи нефти идет на высоком уровне, в сентябре оно составило 115%, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. Новак дал прогноз по ценам и спросу на нефть

"Исполнение (сделки ОПЕК+ — ред.) идет на высоком уровне, по результатам мониторинга и отчета, который был представлен сегодня на министерской встрече, исполнение сделки в сентябре составило 115% странами ОПЕК и не-ОПЕК", — сказал Новак телеканалу "Россия 24".

Он напомнил, что в августе это было 118%.

"Сейчас показатель чуть ниже, но тем не менее высокий уровень исполнения показывает, что все страны ответственно относятся к тем обязательствам, которые на себя взяли", — добавил вице-премьер.

ОПЕК+ в четверг решил не ускорять наращивание добычи нефти в декабре. Таким образом, альянс продолжит ежемесячно наращивать на 400 тысяч баррелей в сутки свою добычу, которую в мае прошлого года сократил на 9,7 миллиона баррелей в сутки из-за падения спроса на нефть, вызванного пандемией коронавируса. Альянс рассчитывает к концу сентября 2022 года постепенно выйти из своих обязательств по ограничению производства.