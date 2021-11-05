МОСКВА, 5 ноя — ПРАЙМ. США настаивают, что у ОПЕК есть возможности отреагировать на ситуацию на мировых рынках нефти, заявила представитель Белого дома Карин Жан-Пьер. ОПЕК+ не услышал призывы США, решив продолжать увеличивать добычу

"У них (ОПЕК) есть возможности и мощности, чтобы реагировать", — сказала Жан-Пьер на брифинге.

На вопрос, почему США сами не увеличат добычу нефти, она отметила, что это решение принимают компании индивидуально. "США оперирует на конкурентном открытом рынке, и компании сами принимают решения", — сказала она.

ОПЕК+ сейчас ежемесячно наращивает на 400 тысяч баррелей в сутки свою добычу, которую в мае прошлого года сократил на 9,7 миллиона баррелей в сутки из-за падения спроса на нефть, вызванного пандемией коронавируса. Альянс рассчитывает к концу сентября 2022 года постепенно выйти из своих обязательств по ограничению производства. На ноябрь же они составляют 4,16 миллиона баррелей в сутки.

При этом на фоне достаточно высоких цен на нефть, закрепившихся выше 80 долларов за баррель, звучали призывы крупнейших импортеров нефти к ОПЕК+ стабилизировать рынок и увеличить поставки. В частности, президент США Джо Байден за последние недели не раз обвинял ОПЕК+ в росте цен на бензин в Соединенных Штатах, где инфляция на максимуме за 13 лет.