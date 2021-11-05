МОСКВА, 5 ноя — Dow Jones/ПРАЙМ. Фьючерсы на нефть в четверг закрылись на минимуме с начала октября. ОПЕК и ее союзники не поддались давлению со стороны администрации президента США Джо Байдена и решили не наращивать добычу сверх запланированного.

На заседании в четверг альянс ОПЕК+ принял решение придерживаться ранее согласованного плана по ежемесячному наращиванию добычи нефти, объявив, что в декабре увеличит ее на 400 000 баррелей в день.

Такое решение не стало сюрпризом для рынков, отмечает Энди Броган из EY. “Стратегия, проводимая группой на фоне восстановления спроса после пандемии, показала себя весьма успешной, а убедительные причины для смены курса отсутствуют", — говорит он.

Декабрьские фьючерсы на нефть WTI на NYMEX закрылись с понижением на 2,05 доллара, или 2,5%, по 78,81 доллара за баррель. Согласно рыночным данным Dow Jones, это самая низкая с 7 октября цена закрытия для контрактов с ближайшими сроками поставки.

После объявления решения ОПЕК+ котировки поначалу перешли к росту, однако затем позитивный импульс от оправданных ожиданий наткнулся на стремление инвесторов зафиксировать краткосрочную прибыль, рассказывает старший вице-президент U.S. Bank Wealth Management Роб Хэворт. "Ключевой вопрос заключается в том, когда американские производители сланцевой нефти изменят свои стратегии по наращиванию добычи, и изменят ли их вообще", — добавляет он.

Январские контракты на нефть Brent на ICE Futures Europe также упали в цене, подешевев на 1,45 доллара, или 1,8%, до 80,54 доллара за баррель, что является самой низкой ценой закрытия с 1 октября.

“Существует как минимум 12 причин, по которым ОПЕК+ принял решение придерживаться прежнего плана, несмотря на давление со стороны США, Индии и Японии", — говорит нефтегазовый экономист и управляющий партнер в Energy Outlook Advisors Анас Алхаджи.

“Тот факт, что запасы сырой нефти в США выросли за последние недели примерно на 20 млн баррелей, тогда как на НПЗ поступает примерно на 1 млн баррелей в день меньше, чем в 2018 году, предполагает, что проблему с бензином в США наращиванием добычи со стороны ОПЕК не решить", — объясняет он.

На заседании в начале октября альянс ОПЕК+ оставил в силе достигнутое в июле соглашение о ежемесячном увеличении добычи нефти на 400 000 баррелей в день, начиная с августа. Цель соглашения – постепенно откатить те ограничения, которые были введены в прошлом году в ответ на пандемию коронавируса. Октябрьское решение предусматривало увеличение добычи на 400 000 баррелей в день в ноябре.

Между тем рост цен на нефть может быть ограничен перспективой предоставления американским и другим потребителям доступа к стратегическим резервам нефти, считают аналитики.

“Ходят разговоры о том, что крупные потребители нефти будут задействовать свои стратегические резервы, если ОПЕК+ не сообщит о более значительном, чем запланировано, увеличении добычи в четверг”, — говорит Роберт Йогер из Mizuho.

Согласно опубликованным в среду данным Минэнерго США, стратегические запасы нефти в США составляют 612,5 млн баррелей, отмечает он. На втором месте по объему стратегических запасов находится Китай, на третьем – Япония, а на четвертом – Южная Корея.

Следующее заседание ОПЕК+ пройдет 2 декабря.

Декабрьские фьючерсы на бензин в четверг закрылись снижением на 2%, по 2,293 доллара за галлон, а декабрьские контракты на печное топливо подешевели почти на 1,2% до 2,407 доллара за галлон.

“История показывает, что ноябрь не лучшее время держать длинные позиции по бензину", — отмечает аналитик Oil Price Information Service (OPIS) Том Клоза, добавляя, что на многих рынках наблюдается падение оптовых цен на 12-20 центов за галлон.

Динамика цен на нефть, бензин и дизель в ближайшие 100 дней будет зависеть от погоды в северном полушарии и некоторых регионах Азии, считает он.

“На фоне резкого роста цен на природный газ и электричество, нефть может показаться дешевой", — говорит он, добавляя при этом, что рост котировок до 90, 100 или 120 долларов за баррель в любых обстоятельствах будет выглядеть удручающе. И все же в OPIS ожидают, что в 2022 году нефть будет стоить дешевле, чем в 2021 году.

Фьючерсы на природный газ в четверг закрылись ростом. Декабрьские контракты подорожали на 0,8% до 5,716 доллара за млн БТЕ.

В четверг Управление энергетической информации (EIA) Минэнерго США сообщило, что запасы газа в подземных хранилищах США на неделе 23-29 октября выросли на 63 млрд кубических футов. в то время как средний прогноз опрошенных S&P Global Platts аналитиков предполагал их увеличение на 70 млрд кубических футов.

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