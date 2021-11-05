МОСКВА, 5 ноя — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть умерено растут в пятницу днем, в то время как инвесторы продолжают отыгрывать итоги заседания ОПЕК+, который накануне решил не менять прежних договорённостей, и обсуждают возможность распечатывания стратегических нефтяных запасов в США, свидетельствуют данные торгов. Индекс Мосбиржи остаётся в "красной" зоне

По состоянию на 14.32 мск цена январских фьючерсов на нефть марки Brent растёт на 0,34%, до 80,81 доллара за баррель, декабрьские фьючерсы на WTI дорожают на 0,62%, до 79,3 доллара за баррель.

Инвесторы продолжают отыгрывать итоги заседания ОПЕК+, которое прошло в четверг. Альянс решил не отходить от прежних договорённостей, ослабив лимит на добычу в декабре на 400 тысяч баррелей в сутки.

Теперь, как полагает аналитик DNB Markets Хельге Андре Мартинсен (Helge Andre Martinsen), чье мнение приводит газета Wall Street Journal, ключевым моментом для рынка будет решение властей США о том, высвобождать ли запасы нефти из стратегических резервов.

Ранее министр энергетики США Дженнифер Гранхольм рассказала в интервью агентству Блумберг, что президент страны Джо Байден рассматривает такую возможность после того, как ОПЕК+ не стал наращивать добычу сверх договоренностей.

"Если США не объявят о высвобождении нефти из стратегического резерва в ближайшие несколько дней, то рынок сдвинется вверх", — отметил также аналитик.