МОСКВА, 6 ноя — ПРАЙМ. Возможный выход на мировой рынок новых объемов иранской нефти и перспектива выхода стран-участниц из сделки ОПЕК+ — два важнейших фактора, которые будут влиять на стоимость "черного золота", рассказал агентству "Прайм" начальник Управления аналитических исследований ИК "УНИВЕР Капитал" Дмитрий Александров.

"Нефть долгое время пыталась пробиться к $90 забаррель, однако сил для этого явно не было, так что технически назревавшая коррекция быстро реализовалась как только появилась важнейшая новость о готовности всех сторон вернуться к иранской ядерной сделке 2015 года", — отметил собеседник агентства.

Это, несомненно, означает возрастающую вероятность прихода на рынок дополнительных объёмов иранской нефти и дополнительного давления на физический рынок в 2022 году.

Профицит будет больше планового, так что можно ожидать усиления бэквордации и постепенного движения цен вниз.

В противовес выступает возрастающий риск неопределённости по выходу участников соглашения ОПЕК+. Это может сказаться на плановых объёмах добычи — в какой-то момент может возникнуть потребность замедлить увеличение квот, но это вопрос уже следующего 2022 года, считает Александров.

"Пока же, по мере затухания глобального энергетического "кризиса" наиболее вероятно завершение года в районе $78-80 за баррель Brent", — подытожил он.