МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть растут в понедельник утром на высоком спросе и решении ОПЕК+, свидетельствуют данные торгов. Фондовые биржи АТР в основном снижаются

По состоянию на 8.00 мск цена январских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 1,11% — до 83,66 доллара за баррель, декабрьские фьючерсы на WTI дорожали на 1,23% — до 82,27 доллара за баррель.

По словам аналитиков ANZ, которых цитирует газета Wall Street Journal, государственный поставщик нефти Саудовской Аравии Saudi Aramco повысил официальные отпускные цены на декабрь для своих клиентов во всех регионах, что является признаком высокого спроса.

Кроме того, нефтяные трейдеры продолжают отыгрывать недавнее решение ОПЕК+ придерживаться запланированного увеличения добычи на 400 тысяч баррелей в день, несмотря на призывы к дальнейшему повышению.