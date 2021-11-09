МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть слабо колеблются во вторник утром после трех дней роста, свидетельствуют данные торгов. Минфин готов менять налоговые критерии для ряда нефтяных месторождений

По состоянию на 8.44 мск январские фьючерсы на нефть марки Brent дешевеют на 0,01% — до 83,42 доллара за баррель, декабрьские фьючерсы на WTI дорожают на 0,05% — до 81,97 доллара за баррель.

Предыдущие три торговые сессии цены на нефть непрерывно росли. Скачок стоимости на 4% был обусловлен преимущественно решением ОПЕК+ не наращивать добычу нефти сверх текущих параметров сделки.

Позднее во вторник управление энергетической информации минэнерго США (EIA) представит свои прогнозы по ценам на нефть и по объему ее добычи в США. В октябре EIA повысило прогноз средней цены Brent на текущий год до 71,38 доллара за баррель, WTI — до 68,48 доллара за баррель. В то же время ведомство понизило прогноз добычи нефти в США в 2021 году до 11,02 миллиона баррелей в сутки.