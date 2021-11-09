МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть слабо колеблются во вторник утром после трех дней роста, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.44 мск январские фьючерсы на нефть марки Brent дешевеют на 0,01% — до 83,42 доллара за баррель, декабрьские фьючерсы на WTI дорожают на 0,05% — до 81,97 доллара за баррель.
Предыдущие три торговые сессии цены на нефть непрерывно росли. Скачок стоимости на 4% был обусловлен преимущественно решением ОПЕК+ не наращивать добычу нефти сверх текущих параметров сделки.
Позднее во вторник управление энергетической информации минэнерго США (EIA) представит свои прогнозы по ценам на нефть и по объему ее добычи в США. В октябре EIA повысило прогноз средней цены Brent на текущий год до 71,38 доллара за баррель, WTI — до 68,48 доллара за баррель. В то же время ведомство понизило прогноз добычи нефти в США в 2021 году до 11,02 миллиона баррелей в сутки.
https://1prime.ru/oil/20211109/835157106.html
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