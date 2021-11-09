МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник днем перешли к росту на фоне снижения курса доллара, свидетельствуют данные торгов. Доллар дешевеет на ожидании данных по инфляции в США

По состоянию на 14.32 мск январские фьючерсы на нефть марки Brent дорожали на 0,29% — до 83,67 доллара за баррель, декабрьские фьючерсы на WTI — на 0,39%, до 82,25 доллара за баррель. Утром цены на нефть были в целом стабильны.

Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижается на 0,09%, до 93,96 пункта. К иене курс доллара опускается на 0,3%. Удешевление доллара делает сырьевые товары, в том числе нефть, более доступными при их покупке в другой валюте.

Поддерживает стоимость нефти и коррекция после снижения цен в начале прошлой недели, считает аналитик Swissquote Ипек Озкардеская (Ipek Ozkardeskaya), которую цитирует газета Wall Street Journal. При этом общий тренд для нефти остается позитивным, — цены на нефть в США могут подняться до 100 долларов за баррель, считает эксперт.

Рынки также ожидают еженедельную статистику по запасам нефти в США, которая будет опубликована в среду. Аналитики полагают, что за неделю по 5 ноября коммерческие запасы нефти в стране выросли на 1,9 миллиона баррелей. Это может стать третьей неделей роста запасов подряд.