МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Экспорт нефти через терминал Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в октябре вырос на 12,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 5,391 миллиона тонн, следует из сообщения компании. Saudi Aramco прогнозирует рост спроса на нефть в 2022 году

"В октябре 2021 года на морском терминале (МТ) КТК отгружено 5 390 687 тонн (49 289 039 баррелей) нефти брутто. В указанном месяце на МТ обработано 53 танкера, таким образом за 10 месяцев текущего года в Южной Озереевке загружено 477 судов", — говорится в сообщении. В октябре 2020 года через систему было отгружено 4,803 миллиона тонн нефти.

Казахстанские грузоотправители отгрузили за октябрь 4,841 миллиона тонн нефти, еще 549,411 тысячи тонн отгруженной нефти поступило с территории России. Все заявки грузоотправителей удовлетворены, график отгрузки за октябрь выполнен полностью, отмечает компания. Из общего объема октябрьских отгрузок из Казахстана 2,557 миллиона тонн нефти — с месторождения Тенгиз, 751,173 тысячи тонн — с месторождения Карачаганак, 1,471 миллиона тонн — нефть Кашаганского месторождения, а также 62,127 тысячи тонн нефти от других казахстанских производителей.

Нефтепроводная система КТК — крупнейший маршрут транспортировки нефти из Каспийского региона на мировые рынки. Магистральный трубопровод протяженностью 1,5 тысячи километров соединяет месторождения Западного Казахстана и Каспия с российским побережьем Черного моря. Среди крупнейших акционеров компании — РФ, Казахстан, Chevron Caspian Pipeline Consortium.