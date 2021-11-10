МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду утром поднимаются на данных Американского института нефти (API) о снижении запасов нефти в США за прошлую неделю, свидетельствуют данные торгов. Минэнерго США дало прогноз по цене и спросу на нефть

По состоянию на 8.21 мск январские фьючерсы на нефть марки Brent дорожали на 0,27% — до 85,021доллара за баррель, декабрьские фьючерсы на WTI — на 0,05%, до 84,19 доллара за баррель.

Согласно данным API, опубликованным в ночь на среду, коммерческие запасы нефти в стране за неделю по 5 ноября опустились на 2,5 миллиона баррелей. API также сообщил о некотором снижении запасов бензина (на 0,6 миллиона баррелей) и росте запасов дистиллятов (также на 0,6 миллиона баррелей).

Официальная статистика о коммерческих запасах в США за прошлую неделю будет опубликована минэнерго страны вечером в среду. Аналитики ожидают рост запасов на 2,1 миллиона баррелей. США призывают ОПЕК увеличить поставки нефти

Инвесторы также обращают внимание на другие новости из США. Ранее Белый дом заявил, что администрация США взаимодействует с ОПЕК+ на предмет увеличения поставок нефти и работает с антимонопольными властями для пресечения завышения цен. Кроме того, группа сенаторов-демократов ранее направила письмо президенту Джо Байдену с призывом запретить экспорт нефти и начать товарные интервенции из стратегического нефтяного резерва.

Рынки также оценивают данные ежемесячного краткосрочного прогноза управления энергетической минэнерго США. Во вторник ведомство повысило прогноз средней добычи нефти в стране по итогам текущего года до 11,13 миллиона, а на будущий год — до 11,9 миллиона баррелей в сутки.