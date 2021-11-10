МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть снижаются в среду днем, в то время как инвесторы ожидают публикации статданных по запасам этого сырья в США от минэнерго страны, свидетельствуют данные торгов.

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По состоянию на 14.10 мск январские фьючерсы на нефть марки Brent дешевели на 0,13% — до 84,67 доллара за баррель, декабрьские фьючерсы на WTI — на 0,51%, до 83,72 доллара за баррель.

Котировки перешли к снижению после утреннего роста. В ночь на среду Американский институт нефти (API) сообщил, что за минувшую неделю коммерческие запасы нефти в стране опустились на 2,5 миллиона баррелей. Теперь аналитики ожидают официальной оценки запасов нефти в США от минэнерго страны. Аналитики прогнозируют увеличение запасов нефти на 2,1 миллиона баррелей, до 436,2 миллиона.

Инвесторы также следят за запасами бензина, который подорожал в США до максимума за семь лет на фоне роста цен на нефть. По данным API, запасы бензина за минувшую неделю снизились на 0,6 миллиона баррелей. Аналитики ожидают, что и минэнерго США сообщит о снижении запасов бензина, но о более сильном — на 1,2 миллиона баррелей.

Во вторник администрация США вновь призвала ОПЕК увеличить поставки нефти. Группа сенаторов-демократов в понедельник направила письмо президенту Джо Байдену с призывом запретить экспорт нефти и начать товарные интервенции из стратегического нефтяного резерва.

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"Рынок ждет, высвободит ли Байден нефть из резервов, чтобы остановить рост цен на бензин в США", — отметил старший энергетический брокер Britannia Global Markets Марк Роуэлл (Marc Rowell), чье мнение приводит агентство Блумберг.