МОСКВА, 11 ноя — Dow Jones/ПРАЙМ. Фьючерсы на нефть в среду упали впервые за четыре сессии на фоне роста запасов в США, а также укрепления доллара после выхода данных по инфляции, подтолкнувших вверх доходность казначейских облигаций. Фьючерсы на золото закрылись на максимуме с июня

Декабрьские фьючерсы на нефть WTI на NYMEX упали на 2,81 доллара, или 3,3%, до 81,34 доллара за баррель.

Январские фьючерсы на нефть марки Brent упали в цене на 2,14 доллара, или 2,5%, до 82,64 доллара за баррель.

Несмотря на падение цен в среду, управляющий Tyche Capital Advisors Тарик Захир говорит, что существует "много факторов, которые вновь запустят бычий импульс в предстоящие дни и недели".

Спрос на нефть по-прежнему сильный, а годовые темпы инфляции в октябре достигли 6,2%, самого высокого уровня с ноября 1990 года. "Цена растут везде и на все", — говорит Захир. "Даже с учетом угрозы Байдена использовать нефть (из стратегического резерва), мы считаем, что слабость цен на энергоносители будет очень кратковременной".

Тем не менее, трейдерам следует остерегаться потенциальных негативных для цен факторов: возобновления COVID-19, возвращения к ядерной сделке с Ираном и решения ОПЕК увеличить ежемесячное производство более чем на 400 000 баррелей в день по сравнению с нынешними уровнями, говорит Захир.

В среду Управление энергетической информации (EIA) Минэнерго США сообщило, что запасы сырой нефти на прошлой неделе выросли на 1 млн баррелей. Рост запасов регистрируется третью неделю подряд.

Запасы бензина снизились на 1,6 млн баррелей, а запасы дистиллятов сократились на 2,6 млн баррелей. Результаты опроса, проведенного S&P Global Platts, предполагали сокращение запасов бензина на 1,6 млн баррелей, тогда как запасы дистиллятов, согласно прогнозу, должны были остаться без изменений.

Декабрьские фьючерсы на бензин в среду на NYMEX снизились в цене на 3,3% до 2,297 доллара за галлон. Декабрьские фьючерсы на печное топливо снизились на 2,2% до 2,452 доллара за галлон.

По данным Минэнерго, запасы нефти в терминале Кушинга (штат Оклахома) практически не изменились и составили 26,4 млн баррелей.

Декабрьские фьючерсы на природный газ снизились в цене на 2% до 4,88 доллара за млн БТЕ.

— Авторы Myra P. Saefong, myra.saefong@wsj.com и William Watts; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam @ 1prime.biz

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