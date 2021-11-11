МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что в государстве заработала новая диверсифицированная экономическая модель, которая обеспечит ему независимость от нефтяных доходов. Россия и Венесуэла близки к реализации планов в нефтегазовой сфере

"Родилась новая диверсифицированная экономическая модель, которая находится в руках народа страны… Мы больше не будем зависеть от нефти", — сказал президент. Выступление главы государства транслировалось в его блоге в Twitter.

Мадуро заверил, что в Венесуэла уже проходит этап экономической диверсификации и самостоятельного производительного роста. "Нужно улучшать стратегическое планирование, управление процессами для роста, чтобы обеспечить все звенья производственного процесса и обеспечить внутренний рынок, а также открыть международные рынки для всех венесуэльских отраслей, как государственных, смешанных, так и частных, предприятий всех размеров и типов", — добавил президент.

По его словам, Венесуэла начнет экспорт цемента в страны Карибского бассейна после того, как будет обеспечена внутренняя программа строительства. "Венесуэла впервые собирается начать экспорт цемента в Карибский бассейн, я одобрил это (план экспорта цемента на 2022 год — ред.)", — сказал он.