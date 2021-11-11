БРЮССЕЛЬ, 11 ноя — ПРАЙМ, Мария Князева. Еврокомиссия повысила прогноз среднегодовой цены нефти Brent на текущий год до 71,6 доллара за баррель с 68,7 доллара за баррель, говорится в осеннем экономическом прогнозе ЕК. Еврокомиссия улучшила прогнозы по росту ВВП России

"Ожидается, что в среднем цены на нефть вырастут с 71,6 доллара США за баррель в 2021 году до 78,9 доллара США за баррель в 2022 году и снизятся до 72,3 доллара США за баррель в 2023 году", — говорится в прогнозе.

Согласно документу, речь идёт о марке Brent.

В предыдущем прогнозе ЕК предполагала, что нефть Brent в текущем году будет стоить 68,7 доллара за баррель, а в следующем — 68,3 доллара за баррель. Оценка на 2023 год дана Еврокомиссией впервые в нынешнем осеннем прогнозе.

Еврокомиссия на фоне роста цен на энергию ощутимо повысила прогноз по инфляции в еврозоне — до 2,4% на 2021 год и 2,2% на 2022 год, ожидая ее замедление ниже 2% лишь в 2023 году, когда она оценивается в 1,4%, следует из осеннего экономического прогноза ЕК.

В предыдущем, летнем, прогнозе ЕК ожидала инфляцию в текущем году на уровне 1,9%, а в следующем году — 1,4%. Прогноз на 2023 год дается впервые.