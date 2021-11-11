МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. ОПЕК вновь сохранила прогнозы по добыче нефти и газового конденсата в России на 2021 и 2022 годы, ожидает ее на уровне 10,78 миллиона и 11,78 миллиона баррелей в сутки соответственно, следует из данных ноябрьского доклада организации. ЕК повысила прогноз среднегодовой цены нефти Brent на 2021 год

"Ожидается, что годовая добыча нефти и конденсата в 2021 году вырастет на 0,19 миллиона баррелей в сутки к предыдущему году, в среднем до 10,78 миллиона баррелей в день. Оценка по сравнению с прошлым месяцем не изменена", — говорится в докладе.

"Что касается 2022 года, то добыча жидких углеводородов в России, как ожидается, вырастет на 0,99 миллиона баррелей в сутки — в среднем до 11,78 миллиона баррелей в сутки, а в третьем и четвертом кварталах 2022 года ожидается рост до 11,88 миллиона баррелей в сутки. Оценка не менялась по отношению к предыдущей", — добавляет ОПЕК.

По предварительным данным, добыча нефти и конденсата в России в октябре выросла на 0,12 миллиона баррелей в сутки к сентябрю и составила 11,12 миллиона баррелей в сутки, также отмечается в докладе. Это на 0,84 миллиона баррелей в сутки больше, чем годом ранее.

При этом добыча только конденсата осталась на уровне прошлого месяца — 1,18 миллиона баррелей в сутки. В годовом выражении показатель также не изменился.