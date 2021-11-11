МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. ОПЕК ухудшила прогноз по мировому спросу на нефть в 2021 году, теперь ждет его роста на 5,7 миллиона баррелей в сутки вместо 5,8 миллиона баррелей месяцем ранее, а в 2022 году по-прежнему ожидает роста на 4,2 миллиона баррелей, говорится в ноябрьском докладе организации. ОПЕК сохранила прогнозы по добыче нефти и конденсата в России

"Рост мирового спроса на нефть пересмотрен в сторону снижения примерно на 0,16 миллиона баррелей в сутки по сравнению с оценками прошлого месяца, составит 5,7 миллиона баррелей в сутки", — сообщается в докладе. Пересмотр связан в основном с более медленным, чем ожидалось, ростом спроса в Китае и Индии в третьем квартале 2021 года.

В сентябре ОПЕК прогнозировала рост спроса в этом году на 5,8 миллиона баррелей в сутки, а в августе — на 6 миллионов.

Мировой спрос на нефть в 2021 году, по оценке ОПЕК, составит 96,4 миллиона баррелей в сутки.

"В 2022 году прогноз роста мирового спроса на нефть остается на неизменном уровне по сравнению с оценками предыдущего месяца, составит 4,2 миллиона баррелей в сутки", — также говорится в докладе.

Общий мировой спрос в 2022 году, как прогнозирует организация, составит 100,6 миллиона баррелей в сутки, что примерно на 0,5 миллиона выше уровня 2019 года.

"Незначительный пересмотр в сторону повышения (спроса на нефть — ред.) в странах ОЭСР в Европе, вызванный улучшением экономической ситуации в некоторых европейских странах, был компенсирован более слабым ростом спроса на промышленное топливо в странах ОЭСР в Америке и Латинской Америке", — отмечает ОПЕК.