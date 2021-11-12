Нефть дешевеет после понижения прогноза ОПЕК по мировому спроса
МОСКВА, 12 ноя — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу утром показывают снижение после того, как ОПЕК в своем докладе понизила прогноз мирового спроса на этот вид сырья на 2021 год, свидетельств
По состоянию на 7.32 мск январские фьючерсы на нефть марки Brent снижались в цене на 0,76% — до 82,24 доллара за баррель, декабрьские фьючерсы на WTI — на 0,69%, до 81,03 доллара за баррель.
"Нефть дешевеет на утренних азиатских торгах после того, как ОПЕК понизила прогноз по спросу на нефть на текущий год", — приводит газета Wall Street Journal мнение аналитиков ING.
Днем ранее ОПЕК опубликовала свой ежемесячный прогноз. В документе организация ухудшила прогноз по мировому спросу на нефть на 2021 год, теперь ждет его роста на 5,7 миллиона баррелей в сутки вместо 5,8 миллиона баррелей месяцем ранее. Прогноз роста на 2022 год был сохранен на отметке в 4,2 миллиона баррелей в сутки.
Некоторое укрепление доллара также негативно сказывается на нефтяных котировках. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) растет третий день подряд, с начала недели показатель вырос на 1%. Удорожание нефти делает сырьевые товары, в том числе нефть, менее доступными при их покупке в другой валюте.
В пятницу вечером американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes Company обнародует свою еженедельную статистику действующих нефтяных буровых установок в США. За предыдущую рабочую неделю их число увеличилось на шесть – до 450 агрегатов.
https://1prime.ru/oil/20211112/835196469.html