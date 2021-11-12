МОСКВА, 12 ноя — ПРАЙМ. "Роснефть" в третьем квартале текущего года увеличила добычу нефти и конденсата на 3,2% по сравнению со вторым кварталом, до 49,3 миллиона тонн, сообщила компания. "Роснефть" в третьем квартале увеличила добычу газа на 4,3%

"Добыча жидких углеводородов в третьем квартале 2021 года достигла 366,1 миллиона баррелей (49,3 миллиона тонн), увеличившись на 3,2% квартал к кварталу и на 1,8% год к году. Рост связан с постепенным смягчением ограничений в рамках соглашения ОПЕК+", — говорится в сообщении "Роснефти".

Добыча жидких углеводородов за девять месяцев этого года составила 1,058 миллиарда баррелей или 142,6 миллиона тонн, снизившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в связи c замещением ряда низкорентабельных месторождений гринфилдами (новыми проектами), а также ограничением добычи в рамках соглашения ОПЕК+.

Среднесуточная добыча жидких углеводородов в третьем квартале составила 3,98 миллиона баррелей в сутки, что на 9,3% больше год к году, уточняет "Роснефть".

Объем переработки нефти на НПЗ "Роснефти" в третьем квартале вырос на 2,8% ко второму кварталу, до 27,1 миллиона тонн, сообщила компания. "Роснефть" увеличила чистую прибыль в январе-сентябре

"Совокупный объем переработки нефти компанией в 3 квартале 2021 года составил 27,1 миллиона тонн, увеличившись на 2,8% квартал к кварталу и на 6,4% год к году", — говорится в релизе "Роснефти". При этом за 9 месяцев показатель составил 79,8 миллиона тонн, увеличившись на 2,1% в годовом выражении.

Объем нефтепереработки на российских НПЗ "Роснефти" в третьем квартале составил 24,1 миллиона тонн, что на 2,8% выше квартал к кварталу и на 7,2% год к году. За январь-сентябрь объем переработки составил 71,7 миллиона тонн нефти, увеличившись на 2,5% год к году.

"Рост связан с увеличением загрузки установок на фоне роста спроса на нефтепродукты на внутреннем рынке", — пояснили в компании.

Объем переработки нефти на заводах в Германии в третьем квартале составил 3 миллиона тонн, что на 2,4% выше квартал к кварталу и объясняется постепенным увеличением спроса на фоне ослабления ограничительных мер в стране. За январь-сентябрь на НПЗ в Германии было переработано 8,1 миллиона тонн нефти.