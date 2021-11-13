МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. Чтобы стабилизировать нефтяные цены на внутреннем рынке, в Минэнерго США намерены распечатать стратегические резервы. Об этом сообщает РИА Новости. В США растут цены на бензин

В агентстве отмечают, что в нынешнем году цены на бензин в США обновили семилетний рекорд, подорожав с начала года с 0,62 до 0,83 доллара за литр.

"Пандемия повлияла на цепочку поставок. Но если говорить о бензине, это следствие того, что Россия и ОПЕК отказываются добывать больше", — заявил президент Байден.

Со ссылкой на Bloomberg отмечается, что США формирует мощную коалиции для давления на картель. Однако участники соглашения ОПЕК+ твердо отказываются повышать запланированные темпы добычи.

В этой ситуации США решили открыть стратегический резерв, объемов которого — 600 миллионов баррелей — достаточно, чтобы компенсировать полностью весь импорт из стран ОПЕК+ более чем на год.

По данным Bloomberg, к сегодняшнему дню из резерва уже изъято 3,1 миллиона баррелей. Какие объемы Минэнерго решит выбросить на рынок в дальнейшем, пока неизвестно.

При этом в экспертном сообществе склонны полагать, что распродажа запасов устранит дефицит лишь временно, и вряд ли эта мера способна существенно сбить цены на бензин на внутреннем рынке.

По мнению Евгения Шатова, партнера инвестиционной компании Capital Lab., раз ЧС не объявлялась, для использования резерва Байдену придется задействовать специальные полномочия. «Вне ЧС ему можно распоряжаться 30 миллионами баррелей. Это немного. Даже 60 миллионов снизят цены на нефть менее чем на 5% ", — считает эксперт.

По прогнозу Goldman Sachs, в ближайшие недели нефтяные котировки могут еще вырасти из-за разногласий между ОПЕК+ и США. Вместе с тем аналитики отмечают, что нехватка сырья наблюдается и по сей день, и даже если Белый дом высвободит стратегические резервы, это ничего не изменит.