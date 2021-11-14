МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Восстановление нефтяных котировок к недавним максимумам осложняют крепкие позиции доллара на мировом рынке, рассказал "Российской газете" начальник аналитического управления банка "Зенит" Владимир Евстифеев. Шах королю. России не дадут повторить нефтяной рекорд

По его словам, на рынок нефти давит статистика по рекордно высокой инфляции в США, которая провоцирует глобальное укрепление доллара и ожидания скорого повышения процентной ставки Федрезервом. Помимо этого, негативное влияние оказывают прогнозы ОПЕК+, согласно которым в 2022 году по-прежнему ожидается дефицит нефти, несмотря на сокращение прогноза по мировому спросу в текущем квартале.

"На рынок приходит понимание, что пик восстановительного роста мировой экономики пройден и далее нас ожидают более скромные темпы роста спроса", — подчеркивает Евстифеев.

Вместе с тем поддержку рынку оказывают увеличение числа авиаперевозок в мире, а также спокойная реакция США на отказ ОПЕК+ нарастить темпы увеличения добычи нефти.

"Таким образом, сохраняются предпосылки для нахождения нефтяных котировок в диапазоне $80-83 за баррель сорта Brent" — заключил аналитик.

БИРЖИ Стало известно, что будет с рублем на следующей неделе

Волатильность на мировых рынках растет из-за ряда факторов, таких как рост инфляции в США и сохранение серьезных долговых проблем у крупнейших китайских застройщиков, рассказал изданию инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин.

Дополнительным негативом для российского рынка в конце недели недели стало снижение цен на сырьевые товары и рост геополитической напряженности из-за ситуации на белорусско-польской границе.

Бахтин подчеркнул, что динамика российских биржевых индексов на грядущей неделе будет зависеть от общерыночных настроений, динамики нефтяных цен и геополитического фона. Кроме того, участники торгов ждут выхода 15 ноября статистики по Китаю.

"Участники торгов продолжат следить за ключевой экономической статистикой", — заявил Бахтин.

"Индекс Мосбиржи может двигаться на будущей неделе в пределах 4050-4250 пунктов, индекс РТС — 1720-1890 пунктов", — резюмировал он.