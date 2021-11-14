МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Восстановление нефтяных котировок к недавним максимумам осложняют крепкие позиции доллара на мировом рынке, рассказал "Российской газете" начальник аналитического управления банка "Зенит" Владимир Евстифеев.

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По его словам, на рынок нефти давит статистика по рекордно высокой инфляции в США, которая провоцирует глобальное укрепление доллара и ожидания скорого повышения процентной ставки Федрезервом. Помимо этого, негативное влияние оказывают прогнозы ОПЕК+, согласно которым в 2022 году по-прежнему ожидается дефицит нефти, несмотря на сокращение прогноза по мировому спросу в текущем квартале.

"На рынок приходит понимание, что пик восстановительного роста мировой экономики пройден и далее нас ожидают более скромные темпы роста спроса", — подчеркивает Евстифеев.

Вместе с тем поддержку рынку оказывают увеличение числа авиаперевозок в мире, а также спокойная реакция США на отказ ОПЕК+ нарастить темпы увеличения добычи нефти.

"Таким образом, сохраняются предпосылки для нахождения нефтяных котировок в диапазоне $80-83 за баррель сорта Brent" — заключил аналитик.

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Волатильность на мировых рынках растет из-за ряда факторов, таких как рост инфляции в США и сохранение серьезных долговых проблем у крупнейших китайских застройщиков, рассказал изданию инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин.

Дополнительным негативом для российского рынка в конце недели недели стало снижение цен на сырьевые товары и рост геополитической напряженности из-за ситуации на белорусско-польской границе.

Бахтин подчеркнул, что динамика российских биржевых индексов на грядущей неделе будет зависеть от общерыночных настроений, динамики нефтяных цен и геополитического фона. Кроме того, участники торгов ждут выхода 15 ноября статистики по Китаю.

"Участники торгов продолжат следить за ключевой экономической статистикой", — заявил Бахтин.

"Индекс Мосбиржи может двигаться на будущей неделе в пределах 4050-4250 пунктов, индекс РТС — 1720-1890 пунктов", — резюмировал он.