АБУ-ДАБИ (ОАЭ), 15 ноя — ПРАЙМ. Многие страны-потребители обращаются в к ОПЕК+ по поводу темпов роста добычи нефти, но альянс не принимает политических решений, а полагается только на объективные данные, сообщил министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи на конференции ADIPEC. Миннефти Омана ожидает, что ОПЕК+ в декабре вновь увеличит добычу

"Конечно, США — это союзники. И ЕС тоже важны. Но важны и Китай, Индия и другие. Мы слышим призывы от многих стран по поводу темпов роста нашей добычи. Но такое решение принимает не одна страна или две. Это решение более 20 стран", — сказал аль-Мазруи, комментируя призывы США к ОПЕК+ увеличить добычу сильнее.

"И мы должны быть убедительными. А единственный способ быть убедительными — это опираться на объективные данные. Мы — техническая организация, не политическая. И чтобы быть дисциплинированными, мы обязаны смотреть на данные и фундаментальные факторы. А они указывают на то, что мы движемся к восстановлению. И на самом деле с первого квартала предложение будет превышать спрос и могут снова начать расти запасы. Тогда мы и увидим баланс", — добавил он.

По мнению аль-Мазруи, 2022 год станет годом баланса после турбулентности этого года. Это касается и цен, и спроса на нефть, а также другие конкурирующие источники энергии, такие как уголь или газ.

ОПЕК+ в мае прошлого года сократил добычу на 9,7 миллиона баррелей в сутки из-за падения спроса на нефть, вызванного пандемией коронавируса. Сейчас альянс ежемесячно наращивает добычу на 400 тысяч баррелей в сутки, рассчитывая к концу сентября 2022 года постепенно выйти из своих обязательств по ограничению производства. При этом на фоне достаточно высоких цен на нефть, закрепившихся выше 80 долларов за баррель, крупнейшие импортеры, включая США, призывают ОПЕК и ее партнеров наращивать поставки на рынок более интенсивно.