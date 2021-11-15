АБУ-ДАБИ, 15 ноя — ПРАЙМ. Нет причин полагать, что на рынке нефти сейчас "суперцикл" и цены вновь вырастут до 100-140 долларов за баррель, заявил министр нефти и газа Омана Мухаммед ар-Румхи. Минфин повысит пошлину на экспорт нефти с 1 декабря

"Нет причин думать, что есть какое-то супервосстановление (спроса — ред.), суперцикл, и все снова вернется к 100-140 долларам за баррель. Я так не паникую", — сказал он, выступая на ADIPEC.

По мнению ар-Румхи, разговоры о том, что цены вернутся к 100 долларам, спровоцированы паникой.

"А мы не хотим включать режим паники. Я думаю, что причин паниковать нет. Данные ОПЕК показывают, что и спрос, и предложение (на рынке нефти — ред.) в порядке. А в случае чего, в ближайшие месяцы поставки на рынок вырастут еще", — продолжил министр.

Безусловно, текущая ситуация может измениться, и это нормально, считает ар-Румхи. По его мнению, нужно продолжать тщательно следить за ней, но не паниковать, мониторить потребности рынка, быть ответственными и продолжать инвестиции в нефтяные проекты.