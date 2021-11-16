АЛМА-АТА, 16 ноя — ПРАЙМ. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во вторник встретился с президентом российской нефтяной компании "Лукойл" Вагитом Алекперовым и в ходе переговоров дал высокую оценку партнерству страны с компанией, сообщила пресс-служба главы государства. "Лукойл" заинтересован в Казахстане

Ранее в этот день казахстанская национальная нефтегазовая компания "Казмунайгаз" сообщила, что она и "Лукойл" подписали соглашение о принципах работы по проекту освоения каспийских месторождений углеводородов "Каламкас море" и "Хазар". Документ предполагает дальнейшие переговоры между "Казмунайгазом" и "Лукойлом" об определении концепции, деталей и условий совместного освоения месторождений.

"Глава государства был проинформирован о реализации ряда совместных проектов в углеводородном секторе. В частности, Касым-Жомарту Токаеву сообщили о подписании компаниями "КазМунайГаз" и "Лукойл" соглашения об основных принципах по крупному проекту "Каламкас-море" в казахстанском секторе Каспийского моря, а также об освоении месторождения "Хвалынское", — говорится в сообщении пресс-службы.

Согласно пресс-релизу, президент Казахстана "выразил удовлетворение ходом развития партнерства страны с компанией "Лукойл".

"Казмунайгаз" и "Лукойл" являются стратегическими партнерами в таких крупных проектах на территории Казахстана, как Карачаганак, Тенгиз, Аль-Фараби, Женис, в нефтетранспортном Каспийском трубопроводном консорциуме, а также в совместных предприятиях по освоению Хвалынского и Центрального месторождений в РФ.