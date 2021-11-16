МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Мировая добыча нефти в октябре увеличилась на 1,4 миллиона баррелей в сутки по сравнению с сентябрем — до 97,7 миллиона баррелей в сутки, при этом половина увеличения пришлась на США, говорится в ноябрьском докладе Международного энергетического агентства (МЭА). МЭА: нефтяные запасы в ОЭСР в сентябре были ниже средних за пять лет

"Мировая добыча нефти уже растет. В октябре поставки нефти подскочили на 1,4 миллиона баррелей в сутки, до 97,7 миллиона баррелей в сутки. На восстановление США после урагана (Ида — ред.) приходится половина увеличения", — говорится в докладе.

В ноябре и декабре МЭА ожидает роста на 1,5 миллиона баррелей в сутки, несмотря на то, что ОПЕК+ проигнорировал просьбы основных потребителей увеличить добычу сверх согласованных ежемесячных 400 тысяч баррелей в сутки, чтобы охладить цены.

Альянс ОПЕК+ в октябре вновь перевыполнил соглашение по ограничению добычи нефти, достигнув показателя в 116%, как и в сентябре; при этом Россия сохранила соблюдение обязательств на уровне 92%, говорится в докладе.

"Несмотря на существенный рост показателей по сравнению с прошлым годом, объем добычи оставался далеко от общего целевого показателя ОПЕК+, поскольку Нигерия, Ангола и Малайзия продолжают бороться с операционными и техническими проблемами, усугубляемыми тяжелой рабочей средой, вызванной COVID-19. Как группа 19 стран-членов в октябре… обеспечили уровень соблюдения соглашения в 116%", — сообщает агентство.

МЭА добавляет, что добыча нефти в России в октябре выросла на 90 тысяч баррелей в сутки — до 9,91 миллиона баррелей в сутки, при этом выполнение сделки составило 92%. МЭА ожидает рост спроса на нефть в мире

Базой отсчета для всех взят октябрь 2018 года, а для России и Саудовской Аравии — показатель в 11 миллионов баррелей в сутки. Однако с мая 2022 года согласовано повышение базы сокращения добычи нефти для РФ, Саудовской Аравии, ОАЭ, Ирака и Кувейта. Для России и Саудовской Аравии она поднимется до 11,5 миллиона баррелей в сутки.

Добыча нефти стран ОПЕК в октябре выросла на 240 тысяч баррелей в сутки к сентябрю — до 27,42 миллиона баррелей в сутки, говорится в докладе МЭА.

"В течение октября добыча нефти странами-членами ОПЕК увеличилась на 240 тысяч баррелей в сутки, до 27,42 миллиона баррелей в сутки, при этом лидерами роста стали Саудовская Аравия и Венесуэла, которые вернулись к показателям до COVID", — говорится в докладе.

Альянс ОПЕК+ в мае прошлого года сократил добычу на 9,7 миллиона баррелей в сутки из-за падения спроса на нефть, вызванного пандемией коронавируса. Сейчас альянс ежемесячно наращивает добычу на 400 тысяч баррелей в сутки. При этом на фоне достаточно высоких цен на нефть, закрепившихся выше 80 долларов за баррель, крупнейшие импортеры, включая США, призывают ОПЕК и ее партнеров наращивать поставки на рынок более интенсивно.