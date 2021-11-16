МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Коммерческие запасы нефти и нефтепродуктов в ОЭСР в сентябре снизились на 51 миллион баррелей к августу и опустились ниже средних за 5 лет на 250 миллионов баррелей, показав самое низкое значение с начала 2015 года, говорится в ноябрьском докладе Международного энергетического агентства (МЭА). МЭА отчиталось о мировой добыче нефти в октябре

"Общие промышленные запасы ОЭСР в сентябре сократились на 51 миллион баррелей, причем основная часть снижения пришлась на нефть и средние дистилляты. Что касается регионов, наибольшее сокращение запасов в Европе. Совокупные промышленные запасы ОЭСР составили 2 762 миллиона баррелей, что на 250 миллионов баррелей ниже среднего пятилетнего уровня и является самым низким показателем с начала 2015 года. Предварительные данные за октябрь указывают на незначительное увеличение запасов", — говорится в докладе.

Приведение коммерческих запасов нефти и нефтепродуктов в мире к среднему пятилетнему уровню изначально было обозначено как цель сделки ОПЕК+. Наиболее активно из всех запасов участники соглашения отслеживают запасы в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Однако в 2021 году участники альянса стали ориентироваться на дополнительный целевой показатель — среднее значение запасов за период 2015-2019 годов, поскольку практически весь 2020 год нефтяные запасы находились на аномально высоком уровне.