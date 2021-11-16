МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Цена на нефть в конце первого полугодия 2022 года может достигнуть 120 долларов за баррель, считает вице-президент по коммерции и логистике "Роснефти" Отабек Каримов.

"В долгосрочном периоде мы комфортно себя чувствуем…. Если мы смотрим на наш прогноз, мы видим, что цена на нефть в конце следующего полугодия может достигнуть до 120 долларов за баррель", — сказал Каримов в ходе Международного форума Московской биржи.

В своих прогнозах топ-менеджер "Роснефти" солидарен с прогнозами аналитиков. Так, управляющий директор, руководитель департамента аналитических исследований в России Bank of America Merrill Lynch Карен Костанян заметил, что у большинства банков в настоящее время довольно оптимистичные прогнозы по цене на нефть в краткосрочной и среднесрочной перспективе.

"К примеру, Bank of America недавно увеличил прогноз по цене на нефть на следующий год до 85 долларов за баррель, через год — до 83 долларов за баррель. Более того, мы уверены, что при полном восстановлении спроса, когда у нас возобновятся полеты, к третьему кварталу следующего года цены на нефть могут достичь 120 долларов за баррель. А если произойдет холодная зима при повсеместной нехватке газа, цены могут перейти порог в 100 долларов за баррель уже в первом квартале", — сказал аналитик.

Нефть марки Brent во вторник торгуется в районе 82 долларов.