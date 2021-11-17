МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. "Роснефть" приобретет у Shell 37,5% акций НПЗ в немецком городе Шведте, увеличивая свою долю до 91,67%, говорится в пресс-релизе российской компании.

"Роснефть" приняла решение о реализации преимущественного права покупки доли 37,5% в НПЗ РСК (г. Шведт) у компании Shell… В результате сделки доля "Роснефти" в РСК увеличится с 54,17% до 91,67%", — говорится в сообщении компании.