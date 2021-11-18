МОСКВА, 18 ноя — Dow Jones/ПРАЙМ. Котировки нефти в среду снизились, достигнув минимумов закрытия с начала октября, поскольку президент США Джо Байден ищет способы добиться снижения цен на бензин для американских потребителей. Фьючерсы на золото закрылись на максимуме с июня

Котировки резко упали на фоне сообщений о том, что Байден и китайский лидер Си Цзиньпин ранее на текущей неделе обсуждали возможность совместной реализации нефти из стратегических резервов. Кроме того, Байден обратился к Федеральной торговой комиссии (FTC) с призывом расследовать, не участвуют ли нефтяные и газовые компании в незаконной деятельности с целью искусственного завышения цен на бензин.

Цены не смогли найти поддержку даже после того, как Управление энергетической информации (EIA) Минэнерго США сообщило о сокращении коммерческих запасов нефти в стране впервые за четыре недели.

Несмотря на позитивный для цен отчет EIA, реакция участников рынка была негативной ввиду потенциальных дальнейших шагов со стороны администрации Байдена, отметил Маниш Радж, финансовый директор Velandera Energy Partners.

"В администрации Байдена четко дали понять, что хотели бы снижения цен на нефть, и рынок сейчас оценивает, какие действия могут последовать со стороны Белого дома, учитывая крайнюю ограниченность доступных ему инструментов", — сказал он.

Как сообщило издание The South China Morning Post, США предложили Китаю задействовать стратегические нефтяные резервы, чтобы снизить международные цены на нефть. Согласно сообщениям, данная тема обсуждалась на виртуальном саммите Байдена и Си вечером в понедельник.

"Если США совместно с Китаем будут заливать рынок стратегическими запасами нефти, это вряд ли сможет убедить кого-либо в негативных перспективах цен, — считает Радж. – Перемещение нефти из государственных хранилищ в частные не изменит соотношение спроса и предложения, и рынок обычно игнорирует подобные вещи".

Байден в среду направил письмо председателю FTC Лине Хан, попросив проверить законность действий нефтяных и газовых компаний, которые могут приводить к росту цен на бензин для американцев.

Публичное распоряжение президента является предупреждением для глав компаний нефтегазового сектора, которое должно заставить их пересмотреть свой порядок работы, считает Радж.

"Если бы Байдену в самом деле было известно о какой-либо нелегальной деятельности, то FTC уже проводила бы расследование без всяких объявлений, — сказал он. – Подобные призывы вряд ли приведут к конкретным результатам, поскольку ни одна компания не обладает возможностью, даже при наличии желания, контролировать спрос и предложение на рынке нефти".

Декабрьские фьючерсы на нефть WTI закрылись с понижением на 2,40 доллара, или 3,0%, по 78,36 доллара США за баррель, что стало минимумом с 7 октября.

Январские фьючерсы на нефть Brent подешевели на 2,15 доллара, или 2,6%, до 80,28 доллара за баррель, минимума с 1 октября.

Цены на нефть кратковременно отыграли часть потерь после того, как EIA сообщило о сокращении коммерческих запасов нефти в США на неделе 6-12 ноября на 2,1 млн баррелей. Затем котировки возобновили снижение.

Опрошенные S&P Global Platts аналитики в среднем предполагали, что запасы на отчетной неделе упали на 2,5 млн баррелей. Американский институт нефти (API) во вторник сообщил об увеличении запасов нефти на 655 000 баррелей.

Сокращение запасов на отчетной неделе связано с более значительным, чем ожидалось, увеличением загруженности НПЗ, отмечает Питер Макнэлли из Third Bridge.

"Объемы импорта нефти в США практически не изменились, хотя экспорт достиг максимума с середины лета, — говорит эксперт. – Производство нефти в США остается на прежних уровнях и более чем на 1,5 млн баррелей в день отстает от допандемийных пиков".

По словам Макнэлли, в Third Bridge не ожидают сильного изменения объемов добычи нефти в США, поскольку "у компаний нет стимула бурить новые скважины в текущих условиях". "Запасы нефти в США более чем на 11% отстают от значения годичной давности", — подчеркнул он.

Цены на нефть в следующем году могут держаться в диапазоне 80-100 долларов за баррель, считает Джей Хэтфилд из Infrastructure Capital Management.

Такой прогноз предполагает высокий спрос на фоне увеличения международных перевозок, сокращения использования природного газа и сохранения ограничений добычи ОПЕК+ и США, добавил Хэтфилд.

Минэнерго США также сообщило о сокращении запасов бензина и дистиллятов на 700 000 и 800 000 баррелей соответственно. Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, ожидали сокращения запасов бензина на 100 000 баррелей, а дистиллятов – на 1,3 млн баррелей. Согласно данным EIA, запасы нефти в терминале Кушинга, штат Оклахома, сократились на 200 000 баррелей.

Декабрьские фьючерсы на бензин на NYMEX снизились в цене примерно на 3,0%, до 2,28 доллара за галлон, а декабрьские фьючерсы на печное топливо подешевели на 2,7%, до 2,364 доллара за галлон.

Экспорт нефти из США на неделе 6-12 ноября вырос на 573 000 баррелей, до примерно 3,63 млн баррелей, тогда как стратегические нефтяные резервы составили 606,1 млн баррелей, сократившись на 3,3 млн по сравнению с предыдущей неделей, показали данные EIA.

Объем нефтяного экспорта был максимальным с недели 3-9 июля, отметил Трой Винсент, рыночный аналитик DTN. "Сильные показатели экспорта были вполне ожидаемы, учитывая тот факт, что значительная часть нефти, реализуемой из стратегических резервов, окажется на зарубежных НПЗ, поскольку такие сорта обычно не пользуются спросом со стороны американских НПЗ на побережье Мексиканского залива", — заявил он.

Фьючерсы на природный газ на NYMEX упали в цене в ожидании данных EIA по запасам, которые выйдут в четверг. Декабрьские контракты закрылись с понижением на 7,0%, по 4,816 доллара за млн БТЕ.

— Авторы Myra P. Saefong, William Watts; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

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