МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. Совет директоров "Газпром нефти" в ближайшее время рассмотрит новую стратегию до 2035 года, в которой будут отражены цели компании по устойчивому развитию, сообщил глава компании Александр Дюков. Чистая прибыль "Газпром нефти" за девять месяцев выросла в десять раз

"В ближайшее время совет директоров "Газпром нефти" рассмотрит новую стратегию развития компании до 2035 года, в которой будут зафиксированы наши цели в рамках устойчивого развития", — приведены в сообщении слова Дюкова.

Ранее компания уже анонсировала одну из таких своих целей — снижение углеродной интенсивности деятельности "Газпром нефти" на 30% к 2030 году.