Совет директоров "Газпром нефти рассмотрит новую стратегию до 2035 года
Совет директоров "Газпром нефти" в ближайшее время рассмотрит новую стратегию до 2035 года
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МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. Совет директоров "Газпром нефти" в ближайшее время рассмотрит новую стратегию до 2035 года, в которой будут отражены цели компании по устойчивому развитию, сообщил глава компании Александр Дюков.
"В ближайшее время совет директоров "Газпром нефти" рассмотрит новую стратегию развития компании до 2035 года, в которой будут зафиксированы наши цели в рамках устойчивого развития", — приведены в сообщении слова Дюкова.
Ранее компания уже анонсировала одну из таких своих целей — снижение углеродной интенсивности деятельности "Газпром нефти" на 30% к 2030 году.
https://1prime.ru/oil/20211118/835254622.html
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