МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть падают в пятницу примерно на 3%, а стоимость нефти марки Brent опустилась ниже 79 долларов за баррель впервые с 4 октября, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 14.15 мск январские фьючерсы на нефть марки Brent дешевеют на 2,95%, до 78,84 доллара за баррель. Ниже отметки в 79 доллара за баррель показатель опустился впервые с 4 октября. Январские фьючерсы на WTI падают в цене на 2,79%, до 76,22 доллара за баррель.

Утром нефть дорожала примерно на 0,6%, однако цены не смогли удержаться в зеленой зоне ввиду усиления опасений переизбытка сырья. Ранее в пятницу министр нефти Ирака Ихсан Абд аль-Джаббар заявил, что добыча нефти на одном из крупнейших месторождений в стране, Западной Курне 2, к 2027 году должна выйти на уровень 800 тысяч баррелей в день.

Опасения переизбытка сырья задают динамику рынка всю текущую неделю. В среду СМИ сообщили, что на виртуальном саммите президент США Джо Байден попросил китайского лидера Си Цзиньпина высвободить часть стратегических резервов нефти. На следующий день в СМИ появились сообщения, что США сделали аналогичные предложения еще и Индии, Корее и Японии.

Аналитики при этом полагают, что даже если страны высвободят нефть из стратегических резервов, цены не обрушатся. "Мы думаем, что скоординированное высвобождение запасов окажет лишь временное влияние на цены нефти", — говорит аналитик по сырьевым товарам Commonwealth Bank of Australia Вивек Дхар (Vivek Dhar), чье мнение приводит газета Wall Street Journal.

За неделю нефть марки Brent потеряла 3,8% своей стоимости, а WTI — 5,48%. Это сильнейшее недельное снижение цен с августа. При этом нефть дешевеет уже четвертую неделю подряд. С начала ноября Brent подешевела примерно на 6,5%, а WTI — на 8,8%, что является сильнейшим месячным снижением с октября 2020 года.